Sviluppo locale, a Foligno nuovo incontro promosso dal Gal Valle Umbra e Sibillini

FOLIGNO Prosegue l’attività di concertazione e confronto con il territorio che il Gal Valle Umbra e Sibillini ha avviato per definire la sua proposta strategica di Sviluppo locale 2023-27 in vista della scadenza del bando regionale (28 febbraio). L’associazione si candida infatti a essere soggetto attuatore delle politiche Leader nell’Area omogenea della Dorsale appenninica meridionale in Umbria. Dopo Spoleto, la prossima tappa sarà a Foligno, martedì 14 febbraio alle 16 all’Oratorio del Crocefisso. All’incontro parteciperanno insieme a Pietro Bellini e David Fongoli, rispettivamente presidente e direttore del Gal Valle Umbra e Sibillini, rappresentanti di Cia e Confcommercio e rappresentanze degli Enti locali. Tra gli ospiti istituzionali ci saranno i sindaci di Foligno e Nocera Umbra, Stefano Zuccarini e Virginio Caparvi. In continuità con l’attività di concertazione avviata, il Gal cercherà di raccogliere le esigenze del territorio e tradurre, sia nel corso della riunione che nelle successive elaborazioni della Strategia, elementi utili per creare uno strumento efficacie e al passo con i tempi e con le nuove esigenze di sviluppo locale. Durante il dibattito si approfondirà lo stato di avanzamento dei lavori per la definizione della strategia e si discuterà dei futuri strumenti di programmazione del Piano di Azione locale pensato dal Gal Valle Umbra e Sibillini, dal titolo “Insieme… per un Territorio vitale, sostenibile e competitivo”. L’iniziativa è aperta al pubblico e rappresenterà l’occasione per dare la voce al territorio e per raccogliere opinioni e contributi utili al perfezionamento del documento. L’evento potrà essere seguito anche in diretta streaming su canali Facebook e Youtube.