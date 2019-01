Susanna Tamaro, la sua cagnolina Pimpi uccisa da un boccone avvelenato: l'addio della scrittrice su Fb

Ultimo aggiornamento: 20:09

ORVIETO Aveva scelto quella cagnolina, salvandola dal canile di Orvieto città dove ora la scrittrice Susanna Tamaro vive. Purtroppo per Pimpi la gioia e l'affetto di quella casa sono durati solo sei mesi. Ieri la scrittrice ha trovato la sua cagnolina morta, uccisa da un boccone avvelenato. E le ha dedicato un post commovente su facebook.«Ti ho cercata a lungo e, alla fine, ti ho trovata dietro le sbarre di un canile. Per un mese, come la Volpe con il Piccolo Principe, sono venuta a trovarti con regolarità perché volevo essere certa che la gioia che provavo io nel vederti la provassi anche tu. E alla fine, quando ti ho portato a casa, è stato subito un grandissimo amore. Eri intrepida, ma mai fanatica, allegra e ubbidiente, amavi i cani, i gatti, i bambini. Amavi il mondo intero e i tuoi occhi osservavano il mondo con inesausta curiosità.Avresti dovuto essere il cane della mia vecchiaia, piano piano, con gli anni, avremmo rallentato il passo insieme e poi, un giorno ci saremmo seduti sulla panca davanti casa e avremmo visto il sole tramontare, consapevoli che, oltre il tramonto del giorno, quello sarebbe stato anche il tramonto della nostra vita. Nei lunghi anni di compagnia, con la tua gioiosa felicità saresti stata l’antidoto naturale all'inevitabile malinconia del passare degli anni. Ma purtroppo non è stato così.Pimpi è morta ieri, uccisa da un boccone avvelenato. Era con me da appena sei mesi.Addio, piccolo raggio di luce, meraviglioso arcobaleno che hai allietato un tempo purtroppo così breve».