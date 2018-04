TERNI «Il futuro degli istituti tecnico-professionali e il loro salto di qualità è uno dei temi fondamenti dell'istruzione nel nostro Paese»: così il segretario generale della Cgil, Susanna Camusso, a margine dell'iniziativa «Orientamento, Formazione, Lavoro», organizzata all'Istituto tecnico tecnologico di

Terni per parlare di disoccupazione giovanile. Secondo Camusso il ruolo dell'istruzione tecnico-professionale «torna di straordinaria attualità» sotto due aspetti: il primo è che bisogna ricostruire un clima che dice che l'istruzione è importante, dopo una lunga stagione in cui si è trascurata, si è tagliato sulla scuola si è data l'idea che bastava entrare a lavoro e non c'era bisogno di formazione. Il secondo motivo, sempre a detta del segretario Cgil, è che c'è «una fase di grande trasformazione anche tecnologica, che magari non appare nell'evidenza, ma nella sostanza dei processi produttivi». «Molto spesso - ha concluso - non si determina quella connessione tra processi di innovazione e andamento dell'istruzione anche perché c'è stata una lunghissima stagione di calo degli investimenti, in cui si pensava che l'unico tema fosse spendere meno, risparmiare, abbassare il costo del lavoro, invece di scegliere di investire sia dal punto di vista della creazione del lavoro sia della qualificazione»



INVESTIMENTI «La ripartenza degli investimenti in questi Paese è troppo lenta, non c'è il traino dato dagli investimenti pubblici che normalmente, soprattutto nei territori piccoli, era l'elemento che permetteva di crescere. In più in Umbria ci sono alcune incertezze, penso al sapere davvero che cosa vuol dire questa scelta di scorporo dell'acciaieria rispetto al gruppo e la lentezza con cui procedono le aree di crisi complessa», ha proseguito Camusso

Terni. Secondo Camusso le aree di crisi «sono state uno strumento giustamente individuato per non rinunciare ad un insediamento industriale e al suo rilancio, ma non vedono quella efficacia e quella volontà di investire che sarebbe necessaria per scommettere davvero sulla ripresa industriale del Paese»



AST In merito alla questione Ast «ci vuole chiarezza sia rispetto agli impegni che l'acciaieria ha preso con le organizzazioni sindacali e il Governo negli accordi fatti, sia rispetto alla conferma della salvaguardia di quello che c'è e della prospettiva di sviluppo», ha sostenuto Camusso. «Rimaniamo attenti alla situazione dell'Ast - ha proseguito la Camusso - un'azienda che ha attraversato lunghe lotte e difficili trattative per garantirne la permanenza nel territorio, lo sviluppo e la qualificazione. Anche in ragione di questo vorremmo delle certezze, vorremmo capire in quale direzione ci si muove». «Non siamo disattenti - ha concluso - al fatto che l'intero settore della siderurgia nel nostro Paese è in una stagione di ridefinizione, anche dei confini dei grandi gruppi».

Sabato 14 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:14



© RIPRODUZIONE RISERVATA