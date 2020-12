Caso Suarez, l'indagine punta agli interessi dietro all'esame

PERUGIA - Punta ora a chiarire quali fossero gli interessi dietro all'esame «farsa» per la conoscenza

dell'italiano sostenuto da Luis Suarez all'Università per Stranieri di Perugia l'indagine condotta dalla procura del

capoluogo umbro che coordina l'attività della guardia di finanza. In particolare per le figure legate alla Juventus. È

quanto apprende l'Ansa. Gli inquirenti intendono infatti ora a delineare i ruoli legati alle singole imputazioni.

