Superenalotto, vinti a Orvieto, alla ricevitoria Carbonari 20.400 euro. Il "sistemone" va a segno e ora si insegue il jackpot

A Orvieto è caccia al jackpot del Superenalotto. Intanto, giovedì 29 dicembre, alla Ricevitoria "Carbonari" di Corso Cavour sono stati vinti 20.400 euro con uno dei tre "sistemoni" stilati dal gestore composti da 63 quote. In particolare sono state realizzate alcune vincite con 3 e 2 punti ed è stato estratto il codice che la Sisal metteva in palio. Così come nelle giornate di martedì 27 e giovedì 29, sabato 31 dicembre saranno estratti 200 codici da 20.000 euro. La quota della vincita per ciascuno dei 63 giocatori interessati ammonta a circa 324 euro.

«Ci stiamo organizzando per provare a vincere il jackpot - racconta il gestore Paolo Allievi».

Il jackpot del concorso Superenalotto è attualmente (alla data del 29 dicembre) di 336,9 milioni di euro.