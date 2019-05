MARSCIANO - Colpo da 13mila euro al SuperEnalotto centrato a Marsciano (Perugia), nell’ultimo appuntamento del gioco: solo sfiorato il Jackpot record, con una schedina, riporta Agipronews, convalidata al Tabacchi Paliani di piazza Carlo Marx 13.



La combinazione esatta adesso vale 149 milioni di euro, premio in palio più alto in Europa e terzo nella storia del gioco.



L’ultima sestina vincente è stata centrata il 23 giugno dello scorso anno, con un sistema che ha distribuito 51,3 milioni di euro in tutta Italia, mentre in Umbria l'ultimo 6 è stato realizzato a settembre del 2011, con 65 milioni vinti a Gubbio. © RIPRODUZIONE RISERVATA