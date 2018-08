SuperEnalotto, "5" vincente a Gualdo. Anche in Umbria è corsa al super Jackpot

PERUGIA - La fortuna arriva a Gualdo Tadino. Non certo un colpo milionario, ma di questi tempi 22mila euro frutto di una schedina vincente possono fare parecchio comodo. E' quanto incassato dal possessore di una schedina del SuperEnalotto che si è rivelata essere un "5" da 22mila euro. La schedina vincente, come informa Agipro news, è stata convalidata alla Cartolibreria Edicola Biancospino, in via Flaminia.



Ma riparte la caccia al super Jackpot. Adesso vale 31,1 milioni di euro, ed è il secondo più alto in palio in Europa e il quarto al mondo. L’ultima sestina vincente è stata centrata lo scorso 23 giugno, con un sistema che ha distribuito 51,3 milioni di euro in tutta Italia, mentre in Umbria, riporta Agipronews, l'ultimo 6 è stato realizzato a settembre del 2011, con 65 milioni vinti a Gubbio.

