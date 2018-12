PERUGIA - Jackpot del SuperEnalotto sfiorato. Il 24 dicembre, un fortunato giocatore ha centrato un 5 da 31.937,05 euro. La schedina vincente, riporta Agipronews, è stata convalidata al Tabacchi Berretta, in Corso Vannucci. Il Jackpot nel frattempo ha raggiunto gli 82,3 milioni di euro, al nono posto nella storia dei premi più alti assegnati dal gioco e secondo tra i premi in palio in Europa. L’ultima sestina vincente è stata centrata lo scorso 23 giugno, con un sistema che ha distribuito 51,3 milioni di euro in tutta Italia, mentre in Umbria l'ultimo 6 è stato realizzato a settembre del 2011, con 65 milioni vinti a Gubbio.

