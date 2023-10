Terni. “Supercarslot” scalda i motori della Valnerina

TERNI – «La Dino Gt a casa mia è il sogno di bambino che si materializza ». Il sindaco di Arrone, Fabio Di Gioia, non ci pensa due volte a farsi fotografare alla guida della rossa di Maranello del ’69, arrivata nel borgo della Valnerina insieme ad altre Ferrari da collezione come la F8 Tributo, alle Porche, alle Jaguar Mk2 degli anni Sessanta, alle regine del mondiale di rally degli anni Settanta e Ottanta tra cui la Lancia Stratos 1975 ex Darniche Mahe e la Lancia 037 livrea Nordmende ex Fulvio Bacchelli. La terza edizione di “Supercarslot”, evento ideato da Autodepocaeventi, è andata oltre il raduno statico in piazza della Repubblica a Terni, è andata alla scoperta dei borghi della Valnerina Ternana, alla Cascata, ad Arrone, a Montefranco, a Ferentillo, a Piediluco, a Stroncone. Una parata di motori che ha emozionato adulti e bambini.