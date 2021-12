Super green pass, a Terni stretta sui controlli. Nel mirino la movida e i mezzi pubblici

TERNI - Le forze di polizia e le polizie municipali effettueranno controlli più serrati sulla certificazione verde, con una particolare attenzione alle aree e alle fasce orarie di maggiore afflusso di persone e ai luoghi della movida. Controlli a campione anche sui mezzi di trasporto pubblico e alle principali fermate degli autobus.

APPROFONDIMENTI CRONACA No vax e no green pass: la prefettura di Terni vieta le...

L'ha deciso il prefetto, Emilio Dario Sensi, durante la riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica cui hanno preso parte i vertici delle forze dell’ordine, i rappresentanti assessorato regionale ai trasporti, della Provincia di Terni, dei Comuni di Terni, Orvieto, Narni e Amelia e della polizia stradale e ferroviaria, del presidente dell’Anci Umbria, oltre che di Bus Italia, Rfi e Trenitalia.

All’ordine del giorno, la pianificazione dei controlli diretti a garantire il rispetto delle misure di contenimento del contagio alla luce del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 che ha introdotto regole anti-contagio differenziate tra chi possiede il "super green pass” e il “green pass base”.

Per quel che concerne gli eventi programmati in occasione delle prossime festività natalizie, è stata richiamata l'attenzione su alcuni degli eventi già in programmazione con invito alle amministrazioni comunali a valutare con accuratezza i profili organizzativi (anche con riferimento al rispetto dei protocolli sanitari) tenendo sempre presenti il divieto di assembramento ed il rispetto del distanziamento.