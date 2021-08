"Suoni Controvento": dopo il concerto di Levante a Carsulae, la passeggiata letteraria con Wu Ming 2 a Cesi

Lunedì 30 Agosto 2021, 21:52

TERNI - Dopo il successo del concerto di Levante a Carsulae, la quinta edizione del festival “Suoni Controvento” prosegue tra Cesi e Sant’Erasmo. Per più di due ore, sabato 28 agosto, la musicista e scrittrice - al secolo Claudia Lagona – ha dialogato con il pubblico tra musica e parole, condividendo con i presenti non solo la sua storia musicale tra vecchi e nuovi successi, ma esprimendo tutta l'emozione di tornare ad esibirsi dal vivo dopo il periodo di fermo dettato dalla pandemia in un luogo dalla bellezza unica. Sabato 4 settembre, con inizio alle ore 15, nell’auditorium dell’ex chiesa di San Michele Arcangelo a Cesi , appuntamento con “Avventure e misteri in Umbria” a cura di Roompicapo. In scena “Salto mortale”: una compagnia di circensi fa tappa al borgo. Improvvisamente uno di loro, durante le prove della sua esibizione, muore. Sarà stato davvero un incidente? Evento in collaborazione con la Proloco di Cesi.

Alla stessa ora per la rassegna “Libri in cammino” avrà luogo la passeggiata letteraria ad anello che vedrà protagonista Wu Ming 2. Lo scrittore dialogherà con Gian Luca Diamanti sul suo libro di scrittura e cammino “Il sentiero degli Dei”. Evento in collaborazione con UmbriaLibri, Direzione Generale Musei Umbria, Atletik Trek Interamna. Alle ore 18 presso la Cantina Semonte di Gubbio si aspetta invece il tramonto con il concerto del Trio Amazonia, composto da Daniella Firpo, Gianluca Persichetti, Peppe Consolmagno. Domenica 5 settembre, alle ore 17 sul pianoro di Sant’Erasmo a Cesi Daniele Di Bonaventura, solo bandeneon, si cimenterà in “Sacro & Profano”, omaggio ad Astor Piazzolla nel centenario della sua nascita. Evento in collaborazione con la Proloco di Cesi e il Comune di Terni.