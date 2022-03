«Suonare in una chiesa è perfetto per la nostra musica». Attesi in città Alexander Hacke e Danielle de Picciotto

PERUGIA - Riparte la rassegna Sacred Noise, nata per proporre concerti di musica contemporanea nei luoghi storici di Perugia: mercoledì 9 faranno tappa in città per presentare il loro ultimo album, "The Silver Threshold”, Alexander Hacke del celebre gruppo berlinese Einstürzende Neubauten e Danielle de Picciotto, musicista e fondatrice della Love parade di Berlino (inizio alle 21.30). L’atteso tour europeo del duo Hackedepicciotto approderà in un luogo pieno di fascino come la Chiesa di Sant'Agostino in Corso Garibaldi, con i 120 posti a disposizione che sono ormai quasi tutti prenotati.

Danielle de Picciotto, come è nata l’ispirazione per il vostro nuovo album?

Sentiamo che stiamo vivendo tempi biblici: una pandemia, una crescente catastrofe climatica e ora la guerra. È molto preoccupante e noi musicisti cerchiamo di esprimere la gravità della nostra situazione, ma offriamo anche soluzioni e conforto. I nostri album parlano molto dell'umanità contro la natura. Nella nostra musica i suoni classici rappresentano la natura, con tutta la sua bellezza, mentre l'elettronica con i suoi ritmi e suoni descrive l'umanità con la sua folle corsa verso la distruzione.

Alexander Hacke, è una musica che sembra fatta per il cinema, perché?

Penso che sia un'idea sbagliata quella che un film sia costituito principalmente dal contenuto visivo mentre la parte udibile sia una mera aggiunta. Il suono è altrettanto importante e nel caso della composizione musicale la combinazione di questi elementi con il lavoro di ripresa, la scrittura, la recitazione si crea una nuova entità e nasce un'opera d'arte.

Come del resto è fondamentale il ritmo nel tuo processo creativo…

Alexander: Esatto, il ritmo è una delle leggi fondamentali dell'esistenza! Tutto si accende e si spegne a intervalli, sistole e diastole, respiro, giorno e notte, luna, marea. In effetti, poiché tutto è vibrazione e potrebbe essere compreso e non percepito in termini musicali, gli elementi ritmici nella nostra musica sono solo impulsi molto più lenti di, diciamo, una nota di una corda di basso o di un violino. Il ritmo si traduce molto bene nella percezione dell'energia e poiché intendiamo creare energia con il nostro lavoro, lo utilizziamo per innescare una spinta motivazionale, un senso di Potere "positivo".

Pensate che le parole possano risultare superflue in certi casi?

Danielle: La musica può esprimere ogni tipo di emozione e può trasmettere messaggi senza parole. Ma le parole hanno anche forza e responsabilità. Il linguaggio viene costantemente abusato da notizie false e fatti alternativi e credo che sia responsabilità di artisti, autori e poeti riportare una sorta di verità interiore nel linguaggio. Ascoltare parole positive può guarire e nei miei testi cerco di essere molto concentrato in ciò che dico e parlare solo dell'essenziale.

Può spiegarci meglio?

Danielle: Qual è l'essenziale chiedi? Per noi ricordare la gentilezza, l'integrità, l'onestà, guardare nelle nostre anime e cercare di diventare migliori di quello che siamo. Questo possiamo farlo solo se "conosciamo noi stessi" come diceva Socrate. È uno sviluppo che è molto necessario e le parole possono noi aiuta ad apprendere questi obiettivi.

Pensate che la location in cui vi esibirete sia adatta al vostro live?

Alexander: Amiamo gli spazi sacri! Sono strutture architettoniche costruite per un certo scopo: sperimentare e comunicare con il Divino. La musica per noi è esattamente l'espressione di questa attività, quindi suonare musica in una chiesa, un tempio, un santuario è ovviamente perfetto. Il vantaggio di una chiesa rispetto a un normale locale rock, a parte il suono, è enorme anche per la sua mancanza di distrazioni. Penso che sia molto più facile concentrarsi sulla performance in un luogo il cui modus operandi principale è non vendere o consumare roba.

Danielle, lei ha dichiarato che l'arte è essenziale per il benessere dell'umanità. Puo spiegarci questo concetto?

Danielle: Penso che l'arte e la musica, la cultura in generale, siano cibo per l'anima. Durante la pandemia quando tutto è scomparso, penso che tutti abbiano notato quanto sia povera e triste la vita senza poter vivere l'arte e la musica. Almeno potremmo ancora leggere! Considero le arti non come intrattenimento ma come vibrazioni energetiche che possono rendere la vita positiva e piena di speranza. Non si tratta di denaro o profitto, ma di toccare un nucleo, un punto che è il cuore dell'umanità. Credo che tutti abbiamo una buona intenzione e l'arte e la musica possono rafforzare la nostra convinzione in qualcosa di più grande della vita di tutti i giorni. In questo tipo di cultura, l'interazione pacifica può essere insegnata e sperimentata.

Potete anticiparci qualcosa sui vostri prossimi progetti?

Alexander: Prima di tutto, siamo estremamente felici di poter viaggiare ed esibirci di nuovo e stiamo pregando che tutto ciò vada bene. Ma stiamo già pensando a future composizioni e immaginando come e dove vorremmo scriverle e registrarle. Poiché la nostra musica è sempre molto influenzata dall'ambiente circostante e "The Silver Threshold" ha un'aria definita di Berlino e del Brandeburgo, vorremmo infondere di nuovo al nostro prossimo progetto sapori molto diversi.