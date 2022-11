Stefano Zavka quest’anno avrebbe compiuto 50 anni, ma il 20 luglio 2007, dopo aver coronato il sogno di raggiungere la vetta del K2, colto dal maltempo insieme al suo gruppo, non ha più fatto ritorno a casa. Il suo corpo non è stato mai ritrovato, ma a Terni è nata un'associazione per ricordarlo e portare avanti tante iniziative in suo nome.

Ora gli amici di ‘Zazzà’ hanno organizzato una mostra nella sala Ronchini del museo Caos di Terni, a partire dalle ore 16 di sabato 3 dicembre, con la proiezione di immagini e video.

Con "Sulle montagne come se danzasse" - Ricordando Stefano Zavka, questo il titolo dell’iniziativa, sarà raccontata la storia di un ragazzo, un ex scout, un alpino esperto che amava la montagna e a lei ha consacrato la sua vita.

L’ingresso sarà libero fino alle ore 19.