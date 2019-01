Suicidio Conti, «mio marito è stato costretto a uccidersi». Spuntano un memoriale e telefonate sospette. La famiglia: riaprite il caso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Elementi da investigare. Spunti per un’indagine che possa fugare ogni dubbio. Perché di dubbi sulla fine del generale Guido Conti, per anni dirigente della Forestale prima e dei carabinieri forestali poi dell’Umbria e ritrovato cadavere poco più di un anno fa nei boschi della sua Sulmona, i familiari ne hanno ancora molti., la famiglia Conti chiede di riaprire il caso. Lo ha fatto attraverso l’opposizione all’archiviazione, presentata dall’avvocato Alessandro Margiotta. Secondo il legale «ci sono diversi motivi che andrebbero investigati in maniera approfondita». Il primo riguarda la posizione in cui è stato trovato il cadavere di Conti «che pare composta rispetto a una persona che si è tirata un colpo di pistola alla testa» e viene chiesto di interpellare il medico legale in tal senso.riguarda la presenza di una misteriosa Porsche Cayenne bianca, auto molto costosa, vista da un testimone quel 17 novembre 2017 non lontana dal cadavere di Conti.Testimonianze che raccontano di averlo sentito molto adirato al telefono il 13 novembre, in strada a Sulmona. Ancora tante telefonate e due vertici dei forestali senza mai risposta e l’annotazione, in un memoriale, di un cambiamento repentino di atteggiamento da parte del dirigente della squadra mobile di Potenza nei suoi confronti. Perché Potenza? Perché Conti aveva lasciato due mesi prima di morire i carabinieri forestali per diventare dirigente della Total proprio in Basilicata. Cosa sia successo in quei due mesi è ancora un mistero.