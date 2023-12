Venerdì 8 Dicembre 2023, 09:17 - Ultimo aggiornamento: 09:37

EDITORIA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNIUn inizio scintillante che le ha dato una gran carica tanto che la neo scrittrice è già al lavoro per una seconda opera. "Jinny e la sua isola sperduta" è nata dall'amore di mamma Angelica per la sua Ginevra che ha dodici anni, e che è stata l'ispiratrice del libro a cui è anche dedicato. E' accaduto tutto in breve tempo e in poco tempo Angelica Libretti ha confezionato il suo lavoro. Non ci sono voluti mesi e mesi di ripensamenti e correzioni tutto è andato secondo un flusso spontaneo e naturale durato solo dieci giorni. «L'idea di scrivere un libro è nata durante il viaggio di ritorno da una vacanza alle Maldive che abbiamo fatto io mio marito e nostra figlia Ginevra. In quell'occasione abbiamo lasciato i cellulari da parte perché l'unica ad aver acquistato la connessione internet ero io e abbiamo confinato il telefono solo per le urgenze. Anche se non dipendiamo da quel dispositivo per noi si è aperta una realtà nuova, abbiamo potuto godere la bellezza di un paesaggio condividendo tra noi le emozioni senza avere l'urgenza di scattare una foto per poi postarla in Internet. Man mano che vivevamo queste belle sensazioni off line ho pensato che per mia figlia quell'esperienza sarebbe stata fondamentale per capire cose che sarei riuscita a spiegare con fatica. Forse proprio perché sono una mamma ho avuto l'urgenza di scrivere per condividere anche con altri ragazzi dell'età di mia figlia quel sentire», racconta Angelica Libretti. Ecco che, approfittando di altri giorni di vacanza, si butta a tempo pieno nella scrittura dell'avventura di Jinny una ragazzina che da Los Angeles si trova ad andare in vacanza su un'isola sperduta del Pacifico, appena arrivata si rende conto che su quella terra non ci sono i ripetitori ed il cellulare non funziona. Immagina il peggio ed invece vivrà un'esperienza unica che la cambierà per tutta la vita e le farà scoprire la vera amicizia, l'amore ed anche il rispetto verso l'ambiente e la natura. Il primo a leggere il libro di Angelica Libretti non è stato un familiare, «era come se mi vergognassi di sottoporlo all'attenzione di mio marito e mia figlia» racconta l'autrice. E così il primo ad avere la bozza del libro in mano è stato l'editore del Gruppo Albatros, ha dato l'ok in modo convinto. E così Angelica ha narrato la sua storia in famiglia. Gli applausi sono scattati spontanei.