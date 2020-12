Suarez, tra gli indagati i dirigenti Juve Paratici e Cherubini. La procura: «Club attivato per accelerare l'esame»

PERUGIA - Per l'esame «farsa» di Luis Suarez all'Università per stranieri, oltre a rettore, direttore generale e dipendenti dell'ateneo, risultano indagati anche i manager della Juventus che, secondo le accuse, avrebbero chiesto di accelerare le pratiche.

Nel mirino della procura di Perugia ci sarebbero il direttore Fabio Paratici, il football director Federico Cherubini e un professionista legato alla squadra che ha partecipato alle riunioni con la Stranieri, per varie ipotesi di reato. Secondo la nota di via Fiorenzo Di Lorenzo, gli accertamenti investigativi hanno consentito «di comprendere come, nei primi giorni del mese di settembre del 2020, la dirigenza del club torinese si fosse attivata, anche ai massimi livelli istituzionali, per “accelerare“ il riconoscimento della cittadinanza italiana nei confronti di Suarez, facendo, quindi, ipotizzare nuove ipotesi di reato a carico di soggetti diversi dagli appartenenti all'università, tuttora in corso di approfondimento».

L'indagine quindi va avanti, con tutti gli indagati che avranno modo di dimostrare la correttezza del proprio operato, con la Juventus che ha più volte ribadito l'estraneità del club alle ipotizzare pressioni per l'esame del bomber uruguaiano.

Stamattina, poi, notificata a quattro indagati l'ordinanza di applicazione della misura cautelare interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio: sospesi per otto mesi la rettrice dell'Università per stranieri di Perugia Giuliana Grego Bolli, il direttore generale Simone Olivieri, la professoressa Stefania Spina e il componente della commissione “Celi Immigrati” Lorenzo Rocca. Ipotizzati la violazione del segreto d'ufficio finalizzata all'indebito profitto patrimoniale e falsità ideologiche in atti pubblici.

