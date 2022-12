Su il sipario su Umbria Jazz Winter #29. Orvieto pronta per il capodanno in musica

Messi via pacchetti e nastrini, il centro storico di Orvieto passa in un battito di ciglia dalla magia del Natale a quella del grande Jazz. Da mercoledì 28 dicembre si apre in città la ventinovesima edizione di Umbria Jazz Winter e tutto è pronto ad accogliere gli artisti, alcuni già arrivati, e tutti coloro che sceglieranno Orvieto per trascorrere il capodanno. Un capodanno che si preannuncia “sold out” non solo per i tanti concerti che fanno di Umbria Jazz Winter meta preferita dei tanti estimatori del genere, ma anche e soprattutto per la ricettività locale con un “tutto esaurito” ormai confermato da giorni. Alberghi tornati finalmente in linea con gli arrivi del pre-pandemia, ristoranti con cenoni ormai a posti esauriti, case vacanze e b&b da tutto esaurito.

Un capodanno a Orvieto che, dopo il silenzio del 2020, le note appena accennate del 2021, torna ad accogliere il ritmo coinvolgente dei Funk Off e il sound caldo e avvolgente dei Gospel. Jazz, jazz e ancora jazz per le vie del centro con una playlist diffusa a far compagnia allo shopping di capodanno e al passeggio per via del Corso e via del Duomo; nel salotto buono della città, le vetrine dei negozi da oggi tolgono pacchetti, fiocchi e babbi natale e allestiscono lustrini e scintille, e in tutte un piccolo, grande richiamo, un omaggio al Jazz che arriva in città. Un sax, uno spartito, un vinile, una tromba, una foto, un clarinetto, un vecchio manifesto del festival, ogni ricordo è buono per scaldare l'atmosfera intorno alle note del jazz.

Pronta anche la mostra del festival, allestita al Palazzo dei Sette, quest'anno non utilizzato come location di concerti, e pronta anche l'area food operativa al piano terra del Palazzo del Popolo. Musica, musica e ancora musica, fino al 1° gennaio Orvieto si veste di musica andando a colorare di note jazz le vie della cultura e del turismo. Evento di punta della stagione turistica invernale orvietana a livello nazionale, Ujw, con la consueta e storica direzione artistica di Carlo Pagnotta, in questa edizione offre proposte originali e rivolte ad un pubblico che vuole esplorare aspetti meno frequentati del jazz ma non per questo meno attrattivi. E intorno alla musica c'è una Orvieto fatta di vie, vicoli e piazze, di monumenti, di mostre, di eventi collaterali e di accoglienza. Una accoglienza che si fonde nella fede e nella preghiera con il ritorno della Messa della Pace e del Gospel che la impreziosisce, appuntamento irrinunciabile del primo giorno dell'anno.

Duomo, Teatro Mancinelli, Palazzo del Popolo, le location di Ujw ma anche Pozzo San Patrizio, Pozzo della Cava, Torre del Moro, il circuito dei Presepe e le rappresentazioni viventi della Natività. Una Orvieto, in questi giorni tirata ancora più a lucido, che punta tutto su sé stessa, magica, antica, ma sempre nuova e all'avanguardia, gelosa e orgogliosa delle proprie tradizioni ma con gli occhi sempre aperti sul mondo e sul futuro, una Orvieto legata a doppio filo a Umbria Jazz Winter, una Orvieto che con il festival chiude in bellezza l'anno della vera ripartenza e, sempre con il festival, apre un altro anno della sua storia, all'insegna della musica, della speranza, della pace, della fortuna, della bellezza, della cultura, del buon vivere. Che qui è di casa, proprio come il jazz.

Il programma

Si comincia mercoledì 28 dicembre alle 16, al Palazzo del Popolo con Five Angry Men, alle 18, attesissima, nelle vie del centro la street parade con gli amatissimi Funk Off (appuntamento tutti i giorni, nel centro storico, alle 11.30 e alle 18), per arrivare alle 21, al Teatro Mancinelli con Allan Harris Kate’s Soul Food, prima, e a seguire Dianne Reeves, e per 'round midgnight al Palazzo del Popolo Charles Mingus Centennial sextet.

Giovedì 29, dalle 10 alle 11.30, alla sala del Carmine debutto di UJ4Kids, il jazz dei ragazzi (anche venerdì stessa location, stesso orario). Alle 21, al Teatro Mancinelli prima Jon Cleary e a seguire l'attesissimo concerto di Vinicio Capossela. Alle 21, ma al Palazzo del Popolo, Javier Girotto Legacy 5tet e per 'round midnight”, Allan Harris Kate’s Soul Food con Irwing Hall.

Venerdì 30 alle 21.30, al Teatro Mancinelli, Gospel Explosion, alle 22.30, al palazzo del Popolo, Allan Harris Kate’s Soul Food.

Sabato 31 appuntamento alle 23.59, dal Sagrato del Duomo, capodanno in piazza Duomo con i Funk Off.

Domenica 1° gennaio alle 16, al Palazzo del Popolo, Romero Lubambo. Alle 17, in Duomo, torna la Messa della Pace & Gospel, Vincent Bohanan & The Sound of Victory. Si chiude al Teatro Mancinelli, alle 21, con Ethan Iverson Trio feat, e a seguire Charles Mingus Centennial sextet.