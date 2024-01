Martedì 23 Gennaio 2024, 08:59

La giovane ventunenne vittima della violenza sessuale di gruppo subìta quest’estate presso la piscina comunale di Ponte San Giovanni è andata a denunciare un tentativo di estorsione in questura. «Il giorno dell’arresto del 25enne - spiega il suo avvocato Ruggero Benvenuto - ha ricevuto su Instagram messaggi privati da parte di tre soggetti differenti che hanno tentato di indurla a ritirare la denuncia». Secondo il legale si tratta di «minacce indirette»: «È stata sostanzialmente accerchiata, ha ricevuto messaggi del tipo ‘loro vogliono che la togli’. A mio modo di vedere si può configurare un tentaivo di estorsione». Sempre secondo quanto riferisce il difensore la giovane è stata sentita dalla polizia, su richiesta dle pm che coordina le indagini, a proposito di una ricostruzione dei fatti: «Il racconto dela mia cliente è molto diverso rispetto a quello che è stato offerto dall’indagato durante l’interrogatorio di garanzia». Violenza sessuale di gruppo e lesioni aggravate sono le accuse contestate al 25enne finito in carcere in esecuzione di una misura di custodia cautelare disposta dal gip di Perugia. Secondo quanto è emerso dalle indagini il 25enne italiano avrebbe approfittato dello stato confusionale della ragazza dovuto all'assunzione di alcolici ed avrebbe abusato sessualmente di lei insieme ad altri soggetti, al momento non identificati. Il fatto, in particolare, sarebbe avvenuto la notte del 19 luglio scorso quando la ventunenne aveva chiesto l'intervento delle forze dell'ordine alle quali ha riferito di avere subìto violenza ad opera di più persone presso la piscina comunale di Ponte San Giovanni, in quel momento chiusa. Le indagini sono giunte all'individuazione del presunto autore del reato anche grazie alla comparazione dei profili genetici sui reperti sequestrati e sui campioni acquisiti, oltre che alle dichiarazioni della giovane.