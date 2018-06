Studenti a lezioni di sicurezza e prevenzione degli incidenti con la polizia stradale

PENNA IN TEVERINA - La scuola si avvia alla conclusione ma c'è ancora tempo per una lezione di sicurezza stradale. Circa 50 ragazze e ragazzi tra gli 11 e i 17 anni hanno preso parte all'incontro didattico sulla sicurezza stradale e sulla prevenzione degli incidenti realizzato dalla polizia stradale di Terni nell'ambito del campus “Anche io sono la Protezione Civile” che si svolge a Penna in Teverina fino al 30 giugno, organizzato dall'Ordine di Malta Corpo Italiano di Soccorso di Terni-Amelia con il patrocinio del Dipartimento nazionale della Protezione Civile.

Si è parlato in particolare degli utenti “deboli” della strada, come pedoni e ciclisti, e di coloro che circolano a bordo di ciclomotori e motocicli, proponendo delle attente riflessioni sulle principali cause dei sinistri stradali. È stato inoltre illustrato il funzionamento di alcuni dei principali strumenti tecnici utilizzati nel lavoro di polizia stradale per i controlli mirati alla prevenzione e al contrasto dell’abuso di sostanze alcoliche e droghe per coloro che si mettono alla guida di veicoli.





Luned├Č 25 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:34



