TERNI Una ragazza di 16 anni di origini albanesi abitante a Casteldilago frazione del comune di Arrone è stata investita da un autocarro che trasportava legna che, sembrerebbe, l’abbia trascinata per una ventina di metri sull’asfalto. Ora si trova ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Santa Maria. I carabinieri della stazione di Terni stanno verificando quello che è avvenuto, per capire come effettivamente si sono svolti i fatti. La ragazza, studentessa a Terni, tornava dalla scuola con l’autobus di linea. In prossimità del Grottino del Nera e vocabolo Isola, proprio mentre scendeva dal mezzo pubblico veniva urtata dall’autocarro, non si capisce bene se dallo specchietto retrovisore o dal parafango del mezzo. Sta di fatto che è stata trascinata per diversi metri, in quando i frammenti di vetro sono disseminati diversi metri prima da dove la ragazza

