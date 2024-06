Studenteschi di tennis e padel, le scuole perugine protagoniste dei tornei

Soddisfazione per l’edizione 2024 dei campionati studenteschi, manifestazione organizzata dall’Ufficio Scolastico Regionale con il supporto del comitato umbro della Fitp, che in questa stagione ha visto un numero sempre crescente di squadre iscritte e che è da sempre caratterizzata dallo spirito di condivisione e di promozione del tennis, in cui spesso principianti e giocatori agonisti si trovano a giocare nella stessa squadra. «È stata una buona edizione - spiega il vice presidente Fitp Umbria Maurizio Mencaroni - sicuramente molto partecipata sia per quanto riguarda la categoria dei cadetti che quella degli allievi. Come sempre hanno partecipato dei giocatori di buon livello, ma anche ragazzi che non fanno del tennis il loro sport principale ed è proprio questa la caratteristica principe della manifestazione: una formula molto inclusiva per far giocare più possibile il tennis, trattandosi di una manifestazione a carattere promozionale. Abbiamo avuto ottimi riscontri anche a livello organizzativo grazie anche al lavoro dei vari circoli che hanno ospitato i campionati che come sempre ci hanno dato ci hanno dato una mano preziosa».

Le finali si sono svolte all’Happy Village, entrambe dirette dal giudice arbitro Maria Teresa Diomedi. Questi i risultati. Allievi: 1) Liceo Scientifico statale Galeazzo Alessi di Perugia. 2) Liceo Scientifico statale Galilei di Perugia 3) a pari merito I.I.S. Spagna -Campani Spoleto e Liceo Scientifico statale Galilei Terni Allieve 1) Liceo Scientifico / Artistico G.

Marconi di Foligno 2) Liceo Scientifico statale Galilei di Terni 3) a pari merito: I.I.S. Campus Leonardo da Vinci Umbertide 3) Liceo Scientifico statale Galilei di Perugia Cadetti: 1) Istituto comprensivo Perugia 4 2) Istituto L. Da Vinci - O. Nucola - Terni 3) Istituto comprensivo Spoleto 1 Cadette: 1) Istituto L. Da Vinci - O. Nucola - Terni 2) Istituto comprensivo Spoleto 1

Non solo tennis, perchè per il primo anno in assoluto l’ufficio scolastico regionale, sempre in collaborazione con Fitp Umbria, ha organizzato la prima edizione dei Campionati studenteschi di padel con con la finale regionale, diretta dal giudice arbitro Alberto Vagni, svoltasi al Padel Arena Fastweb di Perugia. Ha vinto il Liceo Scientifico Galilei di Perugia che si è imposto sul Liceo Scientifico Donatelli di Terni al termine di una finale molto combattuta conclusasi al tie-break del terzo set del doppio misto di spareggio. Terzo classificato, l'Istituto Casimiri di Gualdo Tadino e quarto classificato il Liceo Scientifico Marconi di Foligno. La finale regionale, alla presenza del vice presidente Fitp Maurizio Mencaroni, ha confermato la grandissima sinergia tra l’Ufficio Scolastico regionale e il Comitato umbro che ringrazia il coordinatore Lorenzo Bertinelli per la continua collaborazione nelle manifestazioni che coinvolgono gli studenti.