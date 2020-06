Ultimo aggiornamento: 08:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI Mamma e papà, quando è arrivato il riconoscimento dell’Ufficio Scolastico Regionale per la sua attività di presidente della consulta degli studenti, si sono sentiti fieri e hanno alzato la posta del regalo per i“Sono stato felicissimo, poi è arrivata la pandemia e non ci ho più pensato”, dice Andrea De Angelis studente, diciassettenne ancora per poco, dell’Istituto tecnico tecnologico Allievi-Sangallo.” Ho saputo poi della raccolta fondi che sta organizzando la sezione ternana dell’Age, l’associazione genitori, per comprare delle colonnine con il gel disinfettante da regalare alla scuole della provincia di Terni. Mi è stata subito chiara la meta del mio viaggio, i soldi sarebbero confluiti nel crowdfunding che sta partendo in questi giorni”.Almeno tre colonnine saranno pagate da Andrea. Con la carica dei suoi diciassette anni Andrea ha organizzato la cerimonia per la consegna del maxi assegno al presidente dell’Age ternana, Maurizio Valentini. Assegno maxi nel vero senso della parola perché lo studente ternano ha stampato un cartone di due metri su cui copiato un assegno vero con tanto di cifra e firma. «L’idea di donare i miei soldi mi è venuta dal cuore, non ci ho pensato due volte, sapevo che stavo facendo una cosa importante e l’ho fatta», dice Andrea con molta tranquillità, come se la scelta fosse ovvia. I suoi compagni di classe ancora non sanno nulla della donazione e quando si chiede ad Andrea se immagina cosa diranno scoppia a ridere e scuote la testa. Il gesto di Andrea ha dello straordinario, ma per il resto è un ragazzo con tutti i sogni e i desideri di un diciassettenne. “Mi piace stare con gli amici, uscire in centro, chiacchierare, andare a ballare”, dice convinto; ha due grandi passioni quella per l’informatica e quella per il volontariato, anche se giovanissimo ha lavorato con la Protezione Civile, con il Masci, Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani.Con il computer ci è cresciuto, su youTube ci sono dei video che lo vedono lavorare alla tastiera impegnatissimo in un gioco di logica, ed ha poco più di due anni. “Mi ricordo quei giochi che facevo con mio padre, erano pieni di divieti che non bisognava infrangere ed io invece mi divertivo a disobbedire ed il computer mi ripeteva è vietato fare questo, vietato fare quello. Li adoravo”. Intanto con le sue conoscenze nel campo informatico Andrea già ci lavora, realizza siti web. E crede, una volta conseguito il diploma, di poter trovare lavoro nella conca. «Non bisogna per forza andare via per realizzarsi, se ci si impegna qualcosa di buono c’è anche nella nostra città», parola di diciassettenne.