Stroncone, torna a casa l'antico manoscritto sparito dal convento: I carabinieri l'hanno recuperato in Abruzzo in un negozio d'antiquariato

STRONCONE - L’antico documento scritto in latino, un’autentica della reliquia dello zucchetto appartenuta al Beato Antonio da Stroncone, ancora oggi custodito nel convento di San Francesco, è tornato a casa.

Dagli archivi del convento era sparito non si sa da quanti anni, sicuramente durante uno dei tanti furti messi a segno nel tempo.

A riconsegnarlo alla comunità di Stroncone ieri mattina sono stati i carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, al termine di una delicata inchiesta portata avanti in Abruzzo.

L’antico documento in latino è stato recuperato dai militari del nucleo specializzato dell’arma nel negozio di antiquariato di Montesilvano, di proprietà di un 65enne del posto.

Dopo il sequestro, scattato su disposizione della procura di Pescara, grazie alla collaborazione di esperti e alle indagini, i carabinieri hanno ricostruito con la provenienza del documento. Hanno raccolto la testimonianza del responsabile del convento di San Francesco e del santuario del Beato Antonio da Stroncone, padre Danilo Cruciani, che ha riconosciuto il documento quale un’autentica della reliquia dello zucchetto, appartenente al patrono della città.

«Il foglio, datato 1743 e intitolato “Fr. Vincentius ab Interamna” - spiegano i carabinieri - è stato emesso dal provinciale dei Frati Minori Fra Vincenzo da Terni e riporta il sigillo dell’ordine Serafico e individuato come luogo di emissione il Convento di San Damiano ad Assisi, dove il corpo del Beato Antonio è stato conservato fino al 1809, anno in cui fu portato a Stroncone, dove ancora oggi è oggetto di profonda devozione».

Ieri mattina la restituzione del documento al convento.

«Ho ringraziato a nome di tutta la comunità l’arma dei carabinieri, in particolare il nucleo per la tutela dei beni culturali, per la riconsegna di un antico documento che non ha un grande valore venale ma che, per noi stronconesi, ha un alto valore affettivo e simbolico perché riguarda il nostro patrono - dice il sindaco, Giuseppe Malvetani. Mi preme sottolineare la grande efficienza dell’arma che, seppure con un organico ridotto, dimostra ancora una volta la sua grande professionalità».

Per i militari che lavorano nel delicato settore della tutela dei beni culturali «la conclusione della vicenda testimonia come il costante monitoraggio del mercato online antiquariale e l’impegno dei carabinieri consentono, anche a distanza di anni e spesso anche in assenza di una formale denuncia di furto, di recuperare e restituire alle comunità di provenienza beni culturali che, seppur di modesta rilevanza economica, rivestono un importante significato per i luoghi dai quali provengono e ai quali devono tornare per testimoniare e accrescere nel cittadino quella coscienza identitaria improntata al rispetto e alla protezione dei beni comuni».