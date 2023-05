Stroncone, il sindaco premia otto cittadini che salvarono Tom, 13 anni, dalla furia dei rottweiler

STRONCONE - Quando Tom, 13 anni, fu aggredito dai rottweiler in località Madonna del Colle, otto persone che si trovarono ad assistere alla scena non esitarono a intervenire per salvare il minorenne dalla furia dei cani in fuga da una villa.

L'episodio risale al 14 gennaio e ora che Tom sta bene e ha riacquistato la serenità, il sindaco di Stroncone, Giuseppe Malvetani, ha voluto ringraziare quei cittadini modello.

Alla presenza del comdandante della stazione carabinieri di Stroncone, Antonino Zito, che si occupò delle indagini, Malvetani ha simbolicamente ringraziato gli otto cittadini consegnando loro un attestato di stima e ricnoscenza.

"L’intervento di questi coraggiosi cittadini - dice il sindaco - fu determinante per il salvataggio del tredicenne che, a seguito dell’aggressione, ha riportato gravi lesioni, dovendo poi affrontare un lungo e complesso periodo di recupero.

Oggi Tom sta bene e, accompagnato dai suoi genitori, ha ricevuto anche lui un attestato di stima per lo spirito e la determinazione con cui ha affrontato la situazione ed il lungo recupero".

Al suo fianco tutti coloro che intervennero prontamente e che hanno ricevuto l’attestato “per averlo soccorso coraggiosamente, incuranti della loro incolumità e del pericolo”.

Gli attestati sono stati consegnati a Marco Capotosti, Michele Carraro, Alessio Filistini, Mauro Filistini, Roberto Fioramonti, Daniele Mangialaio, Alessandro Merli e Leonardo Montineri, "preziosi esempi di coraggio ed altruismo per l’intera comunità".