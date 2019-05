© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI A Stroncone scritte contro il candidato sindaco Giuseppe Malvetani e manifesti elettorali strappati ed imbratattati. Un clima che sta surriscaldando l'atmosfera mel piccolo paese alle porte di Terni in vista delle elezioni comunali del 26 maggio. Un gesto che viene condannato dalla Lega attraverso il commissario di Terni, l’onorevole Barbara Saltamartini: «Non ci fermeranno, qQueste manifestazioni di odio – aggiunge Saltamartini - sono solo la punta dell'iceberg di una campagna intimidatoria e provocatoria messa in atto nei nostri confronti sia a livello nazionale che nei vari ambiti locali. L’odio e le menzogne che ogni giorno ci vengono rivolte contro da chi si professa democratico e unico portatore della verità assoluta, non fanno altro che esasperare il clima elettorale e incitare a gesti come quelli che hanno colpito la sede di Spoleto e oggi il candidato Malvetani. Questi atti vili perpetrati da ignoranti figli di papà con il portafoglio gonfio, non ci fermeranno, anzi. Con sempre maggiore forza e determinazione raccogliamo la sfida al cambiamento e continuiamo a percorrere il cammino intrapreso con i cittadini che come noi hanno a cuore il futuro del territorio». Intervento anche del parlamentare di Forza Italia Raffaeler Nevi: «Dispiace vedere questo vile attacco nei confronti del candidato sindaco di Stroncone, Giuseppe Malvetani, a cui va la vicinanza mia e del partito di Forza Italia che lo sostiene in questa campagna elettorale. La mia è una ferma condanna contro chi vorrebbe riproporre uno scontro ideologico fuori dal mondo e dal tempo. Noi andiamo avanti e non saranno certo questi episodi a fermarci, con la speranza che non si avveleni il clima perché questo non sarebbe utile al nostro territorio».