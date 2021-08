Stroncone, in scena "Che la vita abbia un senso". Mettere a nudo tic e manie degli italiani.

Giovedì 26 Agosto 2021, 11:06

STRONCONE Stasera, "Che la vita abbia un senso". Alle 21,15 in piazza della Libertà andrà in scena uno spettacolo teatrale con musica, incentrato sulle umane fragilità.

L'attrice Beatrice Beltrani ed il musicista Antonio Micori, interpreteranno testi tratti da "In mezzo al mare" di Mattia Torre, una serie di monologhi che mettono a nudo tic e manie degli italiani. «L'intento -come spiegano gli stessi organizzatori- è porre lo spettatore dinanzi alle umane debolezze e alle dissonanze dell'esistenza rivelando la disarmante consapevolezza di abitare in una società incosciente e malata. Talmente incosciente e malata da suscitare il riso ed una bella, ma non rassegnata, compassione».

L'arte diviene ispiratrice, di uno spettacolo che ha come obiettivo quello di risvegliare gli animi dal torpore che aleggia nell'aria, lasciando al pubblico una domanda: “quale ruolo voglio interpretare nel grande gioco della mia Vita?"

L'ingresso è gratuito, fino ad esaurimento posti disponibili. Necessario Green Pass.