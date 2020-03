Stroncone, Malvetani chiude gli ascensori del centro storico

STRONCONE – Il sindaco Giuseppe Malvetani chiude gli ascensori pubblici del centro storico. Con un’ordinanza diramata ieri il primo cittadino ha stabilito la sospensione dei due impianti di risalita del capoluogo per motivi di sicurezza legati all’emergenza coronavirus. L'interruzione del servizio riguarda gli ascensori di Piazza della Libertà e Piazza San Giovanni che saranno chiusi, almeno per il momento, fino al 3 aprile ma non è detto il provvedimento possa essere esteso temporalmente anche al prossimo futuro. Malvetani nell’ordinanza sottolinea che la decisione rientra nei dettati del Dpcm Conte e che sono previste anche multe salate a chi non rispetta il divieto e utilizza gli ascensori. Chi sgarra infatti va incontro a multe che possono andare da 50 a 300 euro.

Sugli ascensori c’è stata sin da subito una particolare attenzione. Già alcuni giorni fa sempre il sindaco aveva emanato un’ordinanza con la quale stabiliva le modalità di utilizzo prevedendo l’ingresso contingentato di persone per evitare gli assembramenti. Oltre a questo era stata disposta un’attività di disinfezione costante degli interni e delle parti esterne ma adesso è arrivata la stretta anche per via delle nuove e più stringenti norme nazionali. A Stroncone si sono registrati due decessi per Covid, quello di un’anziana, anche se originaria del paese, era residente a Campomicciolo di Terni, e quello di un 59enne con patologie serie dipendente dell’ospedale Santa Maria di Terni.

Ultimo aggiornamento: 20:04

