Il Comune di Stroncone ha una nuova sala operativa per la protezione civile e un Centro operativo comunale presso l’autoparco comunale di Vascigliano. Si tratta di due strutture che saranno il fulcro per la catena di soccorsi in caso di eventuali calamità che prevedano l’attivazione del Coc (terremoti, incendi, allerte meteo, emergenze sanitarie) e servirà per garantire nell’ambito del territorio comunale la direzione ed il coordinamento per i servizi di soccorso e di assistenza alla cittadinanza.

Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti il sindaco di Stroncone, Giuseppe Malvetani,l’assessore regionale alla protezione civile, Enrico Melasecche, gli amministratori locali, le autorità, padre Danilo Cruciani, padre Luca Allaria e i volontari dell'associazione di protezione civile Albatros di Stroncone.

Gioia e soddisfazione è stata espressa da parte del presidente dell’associazione, Emilio Antonsambetta, che ha ricordato la reciproca collaborazione con il Comune di Stroncone che dura da 23 anni.

Il gruppo Albatros, nato nel 2000, ha collaborato in questi anni a importanti azioni di soccorso, sia a livello regionale che nazionale tra cui il terremoto dell'Aquila del 2009, quello dell'Emilia del 2012, quello del centro Italia del 2016, l'alluvione di Senigallia del 2022. Grazie alla costante formazione, il gruppo vede oggi anche la presenza di operatori blsd, ossia che in caso di necessità, in presenza di un arresto cardiaco, possono usare il defibrillatore, e operatori antincendio con certificazione dei vigili del fuoco per rischio elevato.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Malvetani che ha ricordato l'importanza del gruppo Albatros per il territorio anche in occasione del Covid. Durante la cerimonia è stata consegnata una targa di riconoscimento a Marco Capotosti, nominato volontario dell'anno 2023. Il centro operativo è stato dedicato al ricordo di due soci recentemente scomparsi, Eraldo Amadei ed Antonio Contessa, esempi di integrità morale e grande attaccamento alle attività di volontariato.