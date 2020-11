TERNI Si rafforza la solidarietà rossoverde a favore dell’ospedale di Terni. Dopo la generosità mostrata durante la prima fase dell’emergenza Covid, l’associazione “Terni col cuore” porta un nuovo contributo al miglioramento della qualità dell’assistenza e delle cure con la donazione di alcuni strumenti alla pediatria e al dipartimento materno-infantile: una lampada scialitica che minimizza le ombre, da utilizzare in medicheria per interventi più facili e accurati, un ventilatore meccanico di emergenza da usare per l’assistenza in sala parto e la rianimazione neonatale, e un carrello servitore in acciaio con altezza modulabile utilizzabile in varie situazioni. A consegnare gli strumenti il 4 novembre è stato Paolo Tagliavento, presidente dell'associazione Terni Col Cuore e vicepresidente della Ternana Calcio. Erano presenti il commissario straordinario del Santa Maria di Terni Pasquale Chiarelli, il direttore sanitario Sandro Vendetti, il direttore del dipartimento materno infantile Leonardo Borrello e la direttrice del reparto di pediatria neonatologia Tin Federica Celi. «Ringrazio i tifosi rossoverdi - dice Tagliavento con soddisfazione - per la generosità evidenziata anche in questa occasione. Grazie ai 4.049 euro raccolti mediante l'asta delle maglie indossate durante la finale di Coppa Italia, abbiamo acquistato apparecchiature utili per la cura e l'assistenza dei piccoli pazienti del nosocomio cittadino. L'ennesima conferma del legame inossidabile tra la Ternana calcio, la sua tifoseria e l'intero tessuto sociale e urbano della città che rappresentiamo, anche e soprattutto in un periodo complicato come quello che stiamo tutti vivendo. Sono molto orgoglioso del rapporto esistente con i vertici dell’azienda ospedaliera e di quanti, all’interno della stessa, a tutti i livelli, si sono impegnati e si impegnano ogni giorno per garantire la salute di tutti noi».

Già dal 2019 la Ternana Calcio ha avviato una bellissima collaborazione con l’Azienda ospedaliera Santa Maria, donando a tutti i neonati un kit rosso-verde per sensibilizzare fin da piccoli al senso di appartenenza alla squadra della città e non ultimo incentivato allo sport.

Intanto l’associazione I Pagliacci ha allestito uno striscione all’ingresso del Santa Maria di Terni per ricordare la vicinanza della comunità locale a tutti gli operatori che lavorano per e nell’ospedale. “Grazie! Siete l’orgoglio di tutta l’Umbria” è il messaggio di ringraziamento rivolto a tutti i lavoratori dell’Azienda ospedaliera di Terni che danno il loro contribuito quotidiano, ognuno con il proprio ruolo, in questa fase critica dell’emergenza sanitaria. Un messaggio che mercoledì prossimo la squadra rossoverde trasferirà sul campo da calcio Liberati per ricordare ai tifosi lo sforzo congiunto che tutti siamo chiamati a fare in questo periodo per la salute della comunità.

