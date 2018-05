TERNI "Salvare le nostre anime”. Un nome probabilmente non scelto a caso per la città quello voluto per il secondo murales a firma dell’artista napoletana MP5, inaugurato davanti a tanti cittadini incuriositi ma anche ad alcuni candidati a sindaco che hanno di fatto iniziato la loro campagna elettorale. Un’opera progettata per la facciata di via Alceo Massarucci, che lambisce tre scuole: la Leonardo Da Vinci, il liceo Classico Tacito, e la scuola primaria Anita Garibaldi, spazio di riferimento per bambini, giovani ed adolescenti.

E’ il secondo appuntamento del progetto #Solocosebelle del Comune di Terni che, nel programma di rigenerazione urbana, ha dato il via ad un piano volto alla valorizzazione e innesto della Street Art. Grazie alla direzione artistica di Chiara Ronchini arte contemporanea-Crac sono stati chiamati artisti di fama nazionale e internazionale. lI primo murales è stato realizzato dall’artista Uno, Camouflage 05100, sulla facciata della palazzina degli uffici informazione e accoglienza turistica di via Primo Maggio. MP5 (che ha creato anche il subaqueo sotto ponte Romano) nella progettazione e realizzazione di “Save our souls”, ha operato tenendo conto dell’architettura circostante: « Il naufragio - dice l’autrice- è quello della civiltà, della cultura, della solidarietà. Anche nel contesto più quotidiano che continuiamo a definire democratico ed evoluto gli stessi valori vengono continuamente messi in pericolo».

«Rilevante nella realizzazione dell’opera - dice invece Chiara Ronchini, curatrice del progetto - è stata la partnership di Asm che ha sostenuto l’iniziativa anche con un progetto di illuminazione dedicato. L’opera è stata possibile anche grazie ai condomini del fabbricato di via Primo Maggio 60/66, l’amministratore Ottavi, la Pasticceria Marchetti. Per la realizzazione sono state usate le vernici Antonini Vernici Terni».

MP5 è nota per il suo incisivo stile di disegno in bianco e nero che utilizza in numerosi e differenti media. Le sue immagini danno forma a miti contemporanei che sottendono una visione critica e politicamente impegnata della realtà. Nata a Napoli, studia scenografia per il teatro a Bologna e animazione presso la Wimbledon School of Art di Londra. Attualmente vive tra Roma e Parigi. Attiva fortemente nella scena underground e nella controcultura in tutta Europa, MP5 negli ultimi dieci anni ha strettamente legato il suo lavoro soprattutto alla scena queer e femminista. Dagli studi di scenografia deriva un legame stretto e duraturo con il teatro di ricerca, rintracciabile soprattutto nelle sue installazioni audio/video, ma che continua ad influenzare anche i suoi interventi murali. Ha pubblicato illustrazioni su settimanali e magazine come Internazionale, Le Monde Diplomatique, Linus, Il Male, Il Mucchio e per case editrici come Laterza, la spagnola Norma editorial, la francese La Boite à boulle, la tedesca Schreiber & Leser. Ha inoltre disegnato per manifestazioni (tra i lavori più recenti quelli per Non Una di Meno), per festival internazionali di danza e teatro. I suoi lavori murali di grandi dimensioni sono dislocati in tutta Europa: Spagna, Francia, Germania, Italia, Croazia, Slovenia e Svezia. Le sue opere e installazioni sono state esposte in festival e musei nazionali ed internazionali come la XII Biennale dei Giovani Artisti dell’Europa e del Mediterraneo, il Teatro di palazzo Grassi di Venezia, La Condition Publique di Roubaix, il Theatre National di Bruxelles, la Triennale di Milano e il Macro di Roma. Nel 2013 ha rappresentato l’Italia per il progetto La Tour 13 di Parigi e nel 2016 ha tenuto la sua prima mostra personale italiana alla galleria Wunderkammern di Roma. Ha collaborato con la galleria Lazarides di Londra, con la designer e gallerista Agnes B e con Il regista Abel Ferrara.

Venerd├Č 11 Maggio 2018



