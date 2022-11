Sabato 12 Novembre 2022, 07:00

PERUGIA - Quanto hanno risparmiato facendo i pirati nel mar del calcio e delle serie tv non basterà a coprire le stangate in arrivo per aver visto mesi e mesi di eventi in modo illegale. In barba di chi ha sottoscritto un regolare contratto di abbonamento e delle leggi. Perché il rischio concreto, ben che gli vada, è una condanna da sei mesi a tre anni e 2500 euro di sanzione.

Che possono lievitare fino a 25mila, a seconda delle eventuali responsabilità accertate e di quanti contenuti illegali erano inseriti nei loro abbonamenti gestiti da un gruppo criminale e non dalle piattaforme che trasmettono in streaming eventi sportivi, film e serie tv.

Sono 900mila in Italia, i pirati accertati dall’inchiesta condotta dalla polizia postale di Catania con il supporto dei colleghi di varie città d’Italia tra cui anche quelli di Perugia. Di questi, almeno trecento si trovano a Perugia e dintorni.

Fidelizzati, loro come tanti altri, da un insospettabile 46enne che vive nella zona dei Ponti e che ieri mattina ha aperto la porta agli investigatori diretti da Michela Sambuchi con in mano il decreto di perquisizione nei suoi confronti in quanto uno dei 70 indagati complessivi a vario titolo per associazione per delinquere a carattere transnazionale, riciclaggio, trasferimento fraudolento di beni, sostituzione di persona e altro.

L’IDENTIKIT

Incensurato, con un lavoro, perugino e con un “hobby” redditizio: il reseller. Ovvero colui che provvede all’acquisizione e gestione della clientela interessata ai prodotti illegali «commercializzati» dalla presunta organizzazione criminale. Un canale Telegram sussurrato di bocca in bocca per incontrarsi, stabilire un contatto e anche il tipo di abbonamento illegale attraverso l’invio di codici per “sbloccare” la visione di partite, film, serie tv, documentari. Tutti contenuti che hanno un costo a seconda dei contratti sottoscritti con Sky, Dazn, Netflix, Amazon Prime (le piattaforme maggiormente colpite da questa associazione a delinquere che secondo gli investigatori avrebbe fino a ieri coperto il 70 per cento dello streaming illegale in Italia con un giro d’affari pari a 30 milioni di euro al mese) e che invece venivano inseriti in questi abbobamenti illegali.

IL BLITZ

Gli agenti che sono intervenuti hanno finto di essere ufficiali giudiziari incaricati di una notifica di atti, al fine di poter accedere velocemente all’interno dell’abitazione. Il proprietario di casa è stato così sorpreso dagli operatori, in una stanza trasformata in centrale illegale di streaming, nella quale venivano gestiti e conteggiati i profitti derivanti dagli «abbonamenti». Al termine dell’attività il 46enne è stato denunciato in stato di libertà mentre i computer, i telefoni e la strumentazione informatica di ultima generazione, che erano ancora in funzione nel momento della perquisizione, sono stati sottoposti a sequestro e messi a disposizione della procura di Catania.

IL RUOLO

Insomma, un ruolo di un certo livello all’interno di un gruppo organizzato in modo gerarchico (capo, vice capo, master, admin, tecnico, reseller) Catania, Roma, Napoli, Salerno e Trapani e appunto Perugia. Nelle conversazioni tra gli associati si evidenzia la loro consapevolezza di essere una vera organizzazione criminale: «C’è un boss… 5 capi decine». Così come vi è risolutezza nel dirimere eventuali contrasti anche con azioni violente, nonché l’indicazione di tenere un basso profilo:: «Virunu ca tu t’accatti na machina all’annu virunu ca ci spenni 50 mila euro na machina nova, virunu ca t’accatti scappi di 300 euro. Io ho dovuto fare mettere a posto pure a mia moglie, che non ci va a lavorare per pulire i soldi».