TERNI Sono già sette i richiedenti asilo ospitati in tre appartamenti di via del Leone dall’associazione diocesana San Martino risultati positivi, dopo che era stato contagiato un operatore nigeriano di 32 anni che lavora da anni nella struttura. I risultati dei tamponi sono arrivati nel tardo poemriggio mentre una pattuglia dei vigli urbani presidiava il palazzo e mentre dalle finestre si sono levate le proteste degli stranieri. Si tratta di giovani provenienti da molte zone dell’Africa, che convivono pacificamente. Test anche ad altri tre operatori che lavorano per conto della San Martino. Ma l’operatore positivo ha prestato servizio anche in una una struttura semiresidenziale per pazienti psichiatrici a Stroncone. Per questo l’Asl ha messo in isolamento e effettuato i tamponi a 19 persone tra pazienti e operatori. Ultimo aggiornamento: 19:36 © RIPRODUZIONE RISERVATA