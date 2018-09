PERUGIA - Una folle corsa in superstrada. E nonostante fosse l'alba, qualcuno c'è andato purtroppo di mezzo. Siamo lungo la E45 e sono le sei di domenica mattina: un automobilista fermo all'area di sosta all'altezza di Ponte Felcino chiama allarmato la centrale operativa della polizia stradale per segnalare un'auto che sta procedendo contromano.



Immediato l'intervento di una pattuglia, che si trova nella zona di Ponte Pattoli. Ma all'arrivo degli agenti, quell'auto è finita contro un'altra che sta procedendo nella direzione giusta e che ha provato in tutti i modi a schivare quella macchina lanciata contromano.



La fortuna è che nessuno si sia ferito in modo particolarmente grave, ma nonostante questo i poliziotti svolgono tutti gli accertamenti del caso nel corso dei quali emerge che il conducente dell'auto contromano (nella quale si trovavano altre due persone) si è messo alla guida ubriaco, con i valori di alcol nel sangue oltre il doppio del consentito dal Codice della strada.



Inevitabili sono scattate le sanzioni penali e amministrative nei confronti del conducente, con denuncia e sequestro del mezzo.

Domenica 9 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:21



© RIPRODUZIONE RISERVATA