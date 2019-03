Strage della Umbria Olii, carcere per Giorgio Del Papa

Ultimo aggiornamento: 14:30

SPOLETO- Strage della Umbria Olii, Giorgio Del Papa finisce in carcere. L’imprenditore era stato condannato in via definitiva a 4 anni, 9 mesi e 15 giorni nel settembre 2017 e ieri i carabinieri hanno dato esecuzione al provvedimento. La vicenda è quella relativa a uno dei più gravi incidenti sul lavoro mai registrati in Umbria. Era il 25 novembre del 2006 quando nel cortile della Umbria Olii di Campello si verificò l’esplosione di alcuni silos, sui quali erano in corso interventi per la realizzazione delle passerelle di ispezione della dogana. Quattro le persone che morirono in quell’inferno di fuoco ed esplosioni: il titolare della ditta esterna che stava effettuando l’intervento, Maurizio Manili e tre suoi dipendenti, Giuseppe Coletti, Vladimir Todhe e Tullio Mottini. Alla tragedia scampò un quinto lavoratore, Klaudio Demiri, che stava manovrando a terra una gru. Giorgio Del Papa, che ha sempre respinto le contestazioni, era stato condannato in primo grado a 7 anni e mezzo, pena ridotta in Appello a 5 anni e 4 mesi, con i giudici perugini che oltre a far cadere alcune accuse, riconobbero un terzo della colpa al manutentore, morto nello scoppio. Subito dopo la condanna definitiva, Del Papa ha anche tentato la via della revisione del processo, ma ieri è arrivato il provvedimento che dà esecuzione alla pena. Giorgio Del Papa dovrà scontare la condanna per omicidio colposo nella casa di reclusione di Maiano.