La Polizia di Stato di Terni ricorda il sacrificio di Emanuela Loi nel 28° anniversario della strage di via D’Amelio. Verrà deposta una corona di fiori nel parco cittadino, in viale Trento, a lei dedicato. Nel 28° anniversario dell’attentato di mafia, in cui sono stati trucidati il Giudice Paolo Borsellino e la sua scorta, l’Associazione Nazionale Polizia di Stato ANPS di Terni ricorderà il sacrificio di questi servitori dello Stato con la deposizione di una corona nel parco cittadino intitolato ad Emanuela Loi. Lunedì 20 luglio, alle 09:45, in Viale Trento, il prefetto Emilio Dario Sensi, il questore, Roberto Massucci, il sindaco Leonardo Latini, la Dirigente della Sezione Polizia Stradale, Luciana Giorgi, e il Presidente della Sezione ANPS, Maurizio Lucchi, organizzatore della cerimonia con i rappresentanti della “Podistica Myricae Bike”, l’associazione che si prende cura della manutenzione del parco, si raccoglieranno insieme ai rappresentati delle Forze dell’Ordine locali e delle associazioni cittadine per ricordare e rendere omaggio alle vittime di quella terribile strage e a tutte le vittime di mafia.

Ultimo aggiornamento: 09:19

