Venerdì 14 Giugno 2024, 11:31

PERUGIA - Chiuderà probabilmente con un patteggiamento a due anni il 23enne finito sotto processo per omicidio stradale, per quell'incidente che il 28 maggio 2023 è costato la vita a tre giovani lungo il raccordo Perugia-Bettolle all'altezza dello svincolo di Torricella. Il ragazzo, di origini marocchine e residente a Umbertide, venne iscritto nel registro degli indagati come da prassi dopo il tragico schianto della sua Golf contro la Ford Fiesta in cui viaggiavano, di ritorno da una festa, Julio Cesar Quinonez (28 anni, alla guida), Nika Myshko (16 anni) e Ana Tuja (15) assieme al fratello di lei (il 22enne che si è salvato, ma dopo lunghi mesi di coma). La difesa del ventitreenne, con gli avvocati Luca Maori e Marcello Pecorari, ha trovato un accordo con la procura – il fascicolo è del pubblico ministero Paolo Abbritti, ma ieri in aula c'era il procuratore capo Raffaele Cantone –, con l'udienza davanti al giudice Elisabetta Massini rinviata al 4 luglio per un ricalcolo della pena. Che all'inizio pareva potesse essere più bassa, ma che va invece rivista considerando i tre decessi. In attesa della conferma del giudice per l'udienza preliminare, ieri si sono intanto costituite come parte civili – con gli avvocati Andrea Galli, Mattia Mancini, Camila Belen Pennacchi, Bruno Donato e Cristina Zinci - undici persone, tutti familiari delle vittime, con l'eventuale risarcimento che comunque si discuterà in sede civile, vista la scelta del patteggiamento.

Per adesso, quindi, potrebbe essere questa la definizione giudiziaria di una tragedia che ha sconvolto l'Umbria all'alba di quella domenica, con un gruppo di amici e fratelli distrutto per un sorpasso azzardato e quel violento tamponamento che ha fatto schizzare la Ford per 80 metri prima dello schianto contro un guardrail e il volo nella scarpata al lato del Raccordo. In base alle indagini dei carabinieri di Magione ma anche ai risultati dell'approfondimento dell’ingegner Francesco Zucconi, il consulente nominato dalla procura per gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente, il giovane imputato avrebbe viaggiato a una «velocità superiore a quella consentita e non adeguata alle caratteristiche della strada e alla scarsa visibilità notturna». In base alle accuse che gli vengono contestate, non avrebbe rispettato neanche la distanza di sicurezza tanto da tamponare l'altra auto, che avrebbe invaso all'improvviso la corsia di sorpasso e da poco partita da una festa a Tuoro sul Trasimeno. Ma gli stessi inquirenti hanno riconosciuto come lo schianto non sia stato «esclusiva conseguenza dell'azione od omissione» del conducente della Golf, visto che il 28enne al volante della Ford – si legge nel capo di imputazione - «si era posto alla guida senza aver mai conseguito la patente» e anche sotto effetto di alcolici e stupefacenti, guidando con «imprudenza avendo effettuato un improvviso cambio di corsia senza concedere la precedenza al sopraggiungere del veicolo» dell'imputato.

Inevitabile, alle 3.30 di quella maledetta notte, è stato così lo scontro tra le due auto, con quella con i quattro giovani a bordo che ha continuato la sua corsa impazzita contro il guardrail all’altezza dello svincolo, sfondandolo e finendo ribaltata nel terreno sottostante: in tre sono morti sul colpo mentre il 22enne fratello della vittima più piccola ha lottato a lungo tra la vita e la morte nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Perugia. E che adesso è tra i familiari che chiedono giustizia e un risarcimento per quelle vite spezzate così presto.