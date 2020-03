Per rendere omaggio alla memoria a Lidia Secci, madre di Sergio e fondatrice con il marito Torquato dell'associazione dei familiari delle vittime della strage di Bologna, il Comune ha fatto deporre , nella sala d'aspetto della Stazione di Bologna, una composizione floreale. Lidia Secci è morta nella giornata martedì 24 marzo, a Terni, a 96 anni. Il mazzo di fiori, con la scritta «Ciao Lidia, grazie di tutto. Bologna non dimentica» è stato deposto, in accordo con l'associazione dei familiari, sotto la lapide che ricorda le vittime della Strage. Il sindaco Virginio Merola invierà inoltre un messaggio di condoglianze a Leonardo Latini, presidente della Fondazione 'Sergio Seccì, intitolata al giovane figlio della signora Lidia morto a soli 24 anni nella strage di Bologna, e sindaco di Terni, città di origine della famiglie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA