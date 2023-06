Domenica 25 Giugno 2023, 09:20

Era atteso spettacolo alla Strafoligno e ancora una volta le aspettative non sono state deluse. Non poteva essere così anche considerando un parterre di iscritti, ricco di atleti Elite. A trionfare sono stati il burundese Onesphore Nzikwinkunda della Caimano Runners e l’azzurra Michela Cesarò del CS Carabinieri. Un’edizione della Strafoligno pazzesca quella organizzata dall'Atletica Winner Foligno con circa 650 atleti in gara e dei risultati di livello internazionale. Nel percorso, da ripetere tre volte e che attraversava il centro cittadino ha trionfato tra le donne Michela Cesarò, del Cs dei Carabinieri, con il record della StraFoligno di 34:53 , davanti a Simona Santini (Circolo Minerva) e Laura Ribigini (Arcs Cus Perugia). Al maschile vittoria del burundese Onesphore Nzikwinkunda(Atl. Caivano) in 29:18 davanti al “kenyano d’Umbria” Simon Kibet Loitanyang e Jean Marie Bukuru (Atl. Saluzzo). Primo italiano Ademe Cuneo. Ben sei gli atleti capaci di correre sotto la barriera dei 30’, da segnalare il record regionale promesse dei 10km di Thomas Sorci, atleta tesserato con la società organizzatrice, che ha concluso la gara in un ottimo 30:51, dopo il sesto posto ai Campionati Italiani U23 nei 5000m la scorsa settimana.

Grande la soddisfazione dell’organizzazione per la riuscita di un evento che è stato caratterizzato anche dalla solidarietà verso le popolazioni romagnole colpite dall’alluvione a cui sono stati donati circa 1000 euro per ricomprare delle attrezzature che serviranno per svolgere l'attività agonistica. A esaltare l’associazione folignate i numeri di una manifestazione che cresce di anno in anno. Ben 85 società partecipanti da ogni regione d'Italia duecento dei quali iscritti proprio alla Winner. Numeri record difficilmente eguagliabili. A partecipare è stata anche una rappresentanza dell'Atletica Endas Cesena, che ha ricevuto la donazione dell'Atletica Winner. Presente, inoltre, un gruppo di podisti provenienti da La Louviere, città gemellata con Foligno, con la quale la società del presidente Fusaro ha avviato da tempo uno scambio reciproco di visite.

Ma l’atletica a Foligno non si ferma qua, infatti, la prossima settimana sempre l’Atletica Winner Foligno organizzerà i Campionati Nazionali Libertas su pista e il 14 luglio la terza edizione del Meeting Nazionale su pista intitolato a “Giuseppe Tomassoni”.Tre eventi nazionali in dieci giorni che come ha ricordato il direttore tecnico Fabio Pantalla, rappresentano il 30% di quelli ospitati in un anno dalla nostra regione.