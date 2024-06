Strade, strage senza fine: muore a 24 anni sul lungolago di Castiglione

PERUGIA - Strage senza fine seulle strade dell'Umbria. A poche ore dal decesso di Emanuele Picchio a Passignano, nel pomeriggio di venerdì, un'altra vittima di un incidente stradale sempre nella zona del Trasimeno. L'allarme è scattato intorno alle 1.30 di sabato mattina a Castiglione del Lago, per un incidente autonomo sul lungolago del comune lacustre.

Immediato l'intervento sul posto dei carabinieri, dell'ambulanza del 118 e dei vigili del fuoco dopo la richiesta di intervento, ma per il giovane non c'è stato niente da fare. Secondo le prime informazioni, si tratta di un 24enne della zona che presumibilmente stava rientrando a casa dopo aver passato la serata in uno dei locali che si affacciano sul lungolago.

La dinamica dell'incidente è ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri ma, come detto, si tratterebbe di un incidente che ha visto coinvolta solo l'auto condotta dal giovane che per motivi ancora tutti da accertare si sarebbe ribaltata non lasciandogli scampo. Nelle prossime ore dovrebbe essere disposta l'autopsia sul corpo del giovane.