PERUGIA - Inizio settimana difficile sul Raccordo Perugia-Bettolle per il traffico in ingresso nel capoluogo: la presenza di alcuni cantieri e la coincidenza con la ripresa per molti del lavoro dopo le ferie ha portato il formarsi di lunghe code intorno alle nove nel tratto tra Olmo e Madonna Alta e in particolare lungo il viadotto che unisce gli svincoli di Ferro di Cavallo e Madonna Alta. Non si sarebbero rilevati incidenti, ma la presenza di cantieri per ulteriori lavori di manutenzione del manto stradale (sono tantissimi ormai gli interventi in quel tratto, soprattutto dopo piogge particolarmente forti) ha inevitabilmente provocato il formarsi di lunghe code.



Sul posto, oltre ai mezzi dell'Anas, anche una pattuglia della polizia stradale.

Luned├Č 20 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:39



