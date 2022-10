"Strada facendo", Claudio Baglioni diventa cittadino onorario di Ficulle. Qui le sue origini

Il sindaco di Ficulle, Gianluigi Maravalle, ci sta lavorando da anni. E non senza fatica e opposizioni varie, anche politiche. Ma stavolta ci siamo; Claudio Baglioni, l'amatissimo cantautore italiano, il 28 ottobre diventerà cittadino onorario del borgo dell'Alto Orvietano che ha dato i natali alla sua famiglia, originaria proprio di Ficulle.

L'evento, di cui al momento non si conoscono i dettagli, vedrà la presenza del cantante e un paese in festa per aver finalmente coronato un sogno inseguito da tempo.

Claudio Baglioni e il borgo di Ficulle sono legati a doppio filo: il padre Riccardo, ex carabiniere, era nato proprio qui, mentre la madre Silvia, sarta, era originaria della vicinissima Allerona. Per lavoro i due si trasferirono a Roma, dove poi nacque Claudio nel 1951. Ma il legame con le origini è sempre rimasto più che saldo tanto che lo stesso cantautore è solito raccontare spesso in varie interviste le estati passate da ragazzo in campagna dagli zii, proprio a Ficulle, dove ancora possiede l'antica casa di famiglia. Ed è sempre lo stesso cantautore a raccontare come diverse sue canzoni giovanili abbiano trovato ispirazione in scene ed emozioni provate in quei periodi di vacanza, come ad esempio la celeberrima e poetica canzone "Ragazza di campagna".

In età più adulta la vita di Claudio Baglioni torna nuovamente a incrociarsi con quella del paese di Ficulle, dove si trova una struttura turistica a lui molto cara in cui ha trascorso lunghi periodi di vacanza con la compagna Rossella Barattolo. E ancora, il 6 luglio 1996 decise di organizzare proprio a Ficulle, in un grande prato messo a disposizione da quella struttura turistica, il secondo raduno del suo ClaB, ricordato ancora oggi dai suoi fan come uno dei più belli per la bellezza del concerto e per l'autenticità e la spontaneità del cantautore, che nell'occasione ha spiegato il suo legame con il posto.