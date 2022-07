Storie da Maratona sulle ruote: Franco Milli e Alessio Rossi, "il vecchio e il 'bambino" del pattinaggio ternano

A 71 anni vince la medaglia d'argento categoria Master ai campionati italiani di pattinaggio su pista nella Maratona. Dopo una vita di corse massacranti sulla distanza dei 42 chilometri, Franco Milli ha deciso a 50 anni di togliere le scarpe da corsa e indossare i pattini: «Ho cominciato a pattinare dopo che ha iniziato mia figlia» racconta questo eterno ragazzo della Pattinamelia Narni. Prima di mettere i pattini ha corso ben 9 Maratone a piedi: «La differenza è che pattinando finisco prima - dice con ironia - il mio record a piedi è 3 ore e 7 minuti a Roma nel 1999, il personal best con i pattini è 1 ora e 18 minuti. Ho cambiato disciplina quando mia figlia si è avvicinata al pattinaggio. Ho fatto il corso da allenatore per diventare maestro e istruttore. Mi alleno tutti i giorni, nutro grande passione per lo sport».

Quando ancora a Terni non c'erano nè piste nè percorsi pedonali, si allenava nei percorsi alternativi lungo la zona industriale di Maratta: «Spesso mi allenavo con Alessio Rossi che allora era giovanissimo, frequentava ancora la seconda o la terza media». Il veterano e il campioncino in erba si vedono insieme in una vecchia foto in bianco e nero con Milli davanti e Rossi subito dietro imbacuccato sotto al passamontagna. E così si sono ritrovati nella stessa gara, la Maratona, anche se in posti diversi. Perchè i Master gareggiavano a Cardano al Campo mentre in Seniores come Rossi a Bellusco. E proprio a Bellusco con l'ottavo posto finale nella gara più lunga e massacrante, Alessio ha migliorato sensibilmente la propria condizione dopo gli ottimi risultati ai campionati italiani su strada di Cassano D'Adda a giugno. Il piazzamento nella top ten arriva dopo una fuga di 10 chilometri e una grande prova di forza, tenacia e convizione dopo essere stato ripreso dal gruppo. Quarto nella 10.000 a eliminazione con una gara condotta con grande intelligenza, Rossi poi è stato suo malgrado protagonista di una caduta nella 10.000 a punti ed eliminazione che gli ha chiuso la possibilità della qualificazione. Ripreso dalla caduta, Alessio ha quindi ottenuto l'ottavo posto assoluto nella Maratona. «Quando alla fine mancavano 6 giri del circuito da 3 chilometri sono andato in fuga con altri due atleti - racconta Rossi - a meno due giri uno degli altri due vista l'andatura elevata che stavamo tenendo. Per cui quando il gruppo ha visto questo atleta staccarsi dalla fuga ha aumentato l'andatura per venirci a riprendere. Quando ci hanno raggiunto hanno rilanciato una controfuga, così mi sono rimesso in gruppo e sono arrivato in volata con loro. A prescindere dal risultato la prestazione dimostra una condizione fisica in continua crescita. Adesso farò un po' di rigenerazione poi comincerò la preparazione per la stagione ghiaccio che partirà ad inizio novembre con le prime gare. Farò allenamenti leggeri per smaltire la fatica e cominciare poi quelli specifici. Mi sono riposato un anno, adesso me la fanno scontare» dice il bambino diventato campione.