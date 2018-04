Le storie: bulli a 11 anni via Whatsapp: pronta la legge regionale

di Federico Fabrizi

PERUGIA - Gli esperti lo definiscono “bullismo soft”. Può essere l’esclusione da un gruppo Whatsapp, oppure messaggi in grado di etichettare la vittima o deriderla apertamente per farla sentire a disagio. Un gradino sotto le vere e proprie minacce e le offese più pesanti. Le storie del cyberbullismo in versione “baby” - perché messo in atto da adolescenti poco più che bambini - sono raccolte in una ricerca realizzata da Università di Perugia e Corecom. Gli adolescenti iniziano a usare uno smartphone ad appena 11 anni. Per la ricerca sono stati intervistati 900 ragazzi di sei scuole umbre, tre in provincia di Perugia e altre tre nel Ternano: i risultati completi saranno resi noti tra qualche settimana. Fatto sta che la vita dei giovanissimi e davvero molto social: Facebook a volte è considerato addirittura vecchio, c’è Instagram e Snapchat che i genitori non riescono a controllare perché incapaci di usarli. Ma Whatsapp è utilizzato veramente da tutti e viene odoperato per scambiare foto.

Le storie, raccontate in occasione della giornata “Contro il bullismo” (il 6 febbraio) all’istituto Volta mettono in fila il racconto di una ragazza colpita da una coetanea ma ripresa dal branco che poi ha diffuso foto e video dell’episodio, e poi tanti furti a scuola: dal portafoglio al cellullare del compagno individuato come debole, quindi bersaglio. Vere e proprie gang che quando si mettono all’opera riescono a derubare anche gli insegnanti. E poi tutto finisce nel palcoscenico social.

Ieri in Consiglio regionale era in calendario l’approvazione di una legge regionale ad hoc, dedicata proprio al cyberbullismo: è stata rinviata alla prossima settimana. Il disegno di legge porta le firme della presidente dell’aula Donatella Porzi e di Silvano Rometti, in commissione ha ottenuto il via libera anche dall’opposizione ma vanno ancora definiti alcuni dettagli della copertura finanziaria: l’approvazione è rimandata alla prossima settimana.

