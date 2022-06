La storia, Giuseppe Bilotta fa il record italiano di nuoto a 86 anni

CITTA' DI CASTELLO - A 86 anni Giuseppe Bilotta, del Centro Nuoto Bastia, ha stabilito il primato italiano nei 1.500

metri stile libero della categoria master M85 al 35esimo Meeting Internazionale Italo Galluzzi, nella piscina comunale di Città di Castello. Pisano di origine, ma umbro di adozione da oltre trent'anni, Bilotta ha nuotato in 33 minuti 42 secondi e 20 centesimi, abbassando di quasi 4 minuti il precedente record stabilito 18 anni fa da uno dei grandi nomi del nuoto master italiano, Luciano Canessa, con il tempo di 37.02.67 e sfiorando per una manciata di secondi il record europeo.

Appena uscito dalla piscina il primo pensiero è stato per la moglie Marinella, che l'ha abbracciato a bordo vasca, per i figli Alessandro e Massimiliano, ma anche per i giovani: «Ragazzi - ha detto - datevi una mossa, meno selfie e più sport: starete bene e avrete belle soddisfazioni». Un appello spontaneo e autentico da chi ha iniziato a nuotare per alleviare i dolori alla schiena e ha trasformato un problema fisico in una opportunità. Con passione e grande determinazione Bilotta è diventato un vero e proprio recordman nel nuoto master con 46 titoli italiani, un primo e un secondo posto ai Mondiali, un secondo e un terzo posto ai Campionati europei e quasi 500 medaglie vinte in carriera da quando si è dato al nuoto nel 2004.