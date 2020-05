Stop al lockdown, con oltre 200 super multe nel fine settimana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Fine della prigionia. Fine del lockdown. Progressivo ritorno alla vita. Possibilità maggiori di uscire di casa, possibilità di andare a trovare i nonni e gli altri «congiunti» (anche se sono state necessarie nelle ultime ore varie precisazioni per stabilire chi rientri e chi no nella categoria) e di tornare a fare passeggiate nei parchi. Questi e anche più, i pensieri nella testa degli umbri (come di tutti gli italiani) nelle ore che precedono l’arrivo del quattro maggio e dunque l’inizio della fine dell’isolamento sociale dovuto all’emergenza coronavirus. Ma attenzione, perché le forze dell’ordine su questo punto continuano a manifestare particolare chiarezza: «Non sarà un tana libera tutti. Ci sono regole che vanno rispettate, e le autocertificazioni bisogna continuare a portarsele dietro». E nell’ultimo lungo ponte di festività che precede l’arrivo di uno dei lunedì probabilmente considerati tra i più belli della storia, le fredde cifre dei controlli e delle sanzioni stanno lì a dimostrarlo.alla prefettura arrivano infatti dati che testimoniano come, esattamente come gli scorsi fine settimana, il numero delle persone controllate e dunque di quelle trovate in giro senza motivi di urgenza da parte di polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizie locali è nuovamente risalito. Nella giornata del primo maggio sono state circa 1700 le persone controllate, e le super multe da un minimo di 400 a un massimo di tremila euro sono scattate per una settantina di persone. Il giorno prima, 30 aprile, altre 1800 persone controllare per una cinquantina di super sanzioni. Nella giornata di ieri, nonostante i dati non siano ancora ufficiali, si parla di almeno altre cinquanta-sessanta super sanzioni, e allora ecco che il calcolo è abbastanza semplice: considerata anche la giornata odierna, l’ultimo ponte-week end prima della ripartenza andrà in archivio con un bilancio ragionevolmente ben oltre le duecento super multe ai perugini indisciplinati. Si dirà: si tratta di una cifra minima. Vero, ma la raccomandazione di fondo è quella di non abbassare la guardia e non allentare le misure di sicurezza e prevenzione per la diffusione del virus, soprattutto in vista del ritorno alla quasi normalità per molte persone. Sempre sulle strade, come al solito particolarmente importante l’opera di controllo svolta dagli agenti della polizia locale di Perugia diretti da Nicoletta Caponi. Nel giorno del Primo maggio, gli agenti della municipale hanno svolto complessivamente un centinaio di controlli senza rilevare infrazioni. Anche nella giornata di ieri super controlli: complessivamente sono state controllate 54 autocertificazioni, 13 attività commerciali, venti farmacie e quattro uffici postali, e soltanto un verbale di infrazione è stato elevato. Decisamente virtuosi i gestori delle attività commerciali, dal momento che a cavallo del Primo maggio sono state controllate un migliaio di attività commerciali e non è stata rilevata alcuna infrazione.