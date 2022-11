Terni, Stella di Miranda: prova generale per le luci

Prova delle luci per la stella di Miranda. Questa sera intorno alle 19 la cometa è tornata a brillare. L'accensione ufficiale, che segna anche l'inizio della manifestazioni per il Natale, come di consueto è fissata per l'8 dicembre ma per essere certi di non avere sorprese e, magari, procedere per tempo alla sostituzione di qualche lampada, è stata fatta una sorta di prova generale. In molti hanno notato la stella accesa sulla collina di Miranda e hanno subito pensato che il Natale è ormai a un soffio. La prova è durata pochi minuti: intorno alle 20 la stella è stata spenta in attesa, forse di qualche altra prova, sicuramente dell'accensione definitiva.