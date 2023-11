Consiglio Comunale, nuova bagarre dopo le parolacce del sindaco Bandecchi «Parlo così se no non mi capite»

Lunedì 20 Novembre 2023, 12:06 - Ultimo aggiornamento: 12:21







TERNI Dopo un periodo di relativa calma è di nuovo alta tensione in Consigilio comunale dopo l'intervento del sindaco Stefano Bandecchi che stava rispondendo ad alcune richieste di chiarimenti fatti dai consiglieri dell'opposizione su degli atti amministrativi. Soprattutto a far infuriare i consiglieri la parte finale del discorso dove il sindaco ha detto di avere che fare con dei dementi e che stava usando un linguaggio infarcito di parolacce perché sono le uniche parole con le quali è in grado di farsi capire dai rappresentanti dell'opposizione a Terni, sia di destra che di sinistra, senno al contrario sarebbe capace anche di utilizzare un vocabolario più consono. Affermazioni che non sono andate giù ai consiglieri presenti dell'opposizione e anche a una persona che stava tra il pubblico che ha iniziato a dare del buffone al sindaco tanto da costringere la presidente Sara Francescangeli a farla allontanare dall'aula con l'ausilio dei vigli urbani presenti. Nel frattempo Bandecchi, dopo aver ascoltato l'intervento di Claudio Fiorelli (Cinque stelle) che lo descrivera come una macchietta diventata famosa in tutta Italia, ha deciso di andarsene, non prima di lanciare un bacio all'aula.