Stefano Bandecchi presidente della Ternana: «Mi candido a sindaco di Terni»

Con Bandecchi per Terni. E' la scritta sullo striscione che campeggia nella sala convegni del Garden Hotel sottostante il logo di Alternativa Popolare, su sfondo giallo e azzurro.

«So che si aspettano dichiarazioni serie e visionarie -attacca Bandecchi- questa volta vorrei iniziare dalle domande dei giornalisti. E' un modo migliore per sviscerare atraverso le vostre domande per centrare in maniera chiare ed efficace ciò che sta succedendo oggi. Un imprenditore che oggi è cittadino onoerario vorrei parlare da ternano».

La conferenza stampa era prevista per le 10. Visto il contenuto e soprattutto l'enorme attenzione che aveva suscitato al semplice annuncio, è cominciata con qualche minuto di ritardo. Il presidente entra accompagnato da Grazia. Per prima cosa chiede un bicchiere per l'acqua. Così la prima domanda è se conferma di candidarsi a sindaco. La risposta è affermativa «Si».