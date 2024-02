Giovedì 8 Febbraio 2024, 22:30

Chissà se ha già fatto i bagagli per l’arcipelago toscano. «Se mi volete esiliare, per favore mi mandate all’Elba? Perché vorrei fare lo stesso percorso di Napoleone», scherzava su Instagram un paio di settimane fa, postando un fotomontaggio di se stesso nei panni del “Napoleon” di Ridley Scott. E forse fiutando che la sua Waterloo al comune di Terni era vicina. «Prima Terni, poi l’Umbria, poi Roma», era stato il mantra dell’ascesa politica di Stefano Bandecchi. L’«imprenditore dai mille volti», si definisce lui sul suo sito web, livornese di nascita e romano di adozione, ex parà, fondatore dell’ateneo UniCusano, ex patron della Ternana (dopo aver provato invano ad acquistare il Livorno), poi leader di Alternativa popolare. E, a sorpresa, sindaco di Terni dal maggio scorso, trionfatore al ballottaggio.

Stefano Bandecchi si dimette da sindaco di Terni: «Così non ci sarà il rischio di una dittatura». Lo scontro con i consiglieri

Nove mesi vissuti pericolosamente, quelli alla guida del comune umbro. Tanto da collezionare in pochi giorni più di 23mila firme per le sue dimissioni. Una protesta – l’ultima – nata sul caso delle frasi sessiste pronunciate in consiglio comunale. «Un uomo normale guarda il c... di una donna e forse ci prova: se ci riesce se la t..., altrimenti torna a casa». Un’uscita arrivata sulla scorta delle parole dette durante un’intervista: «Lei ha mai tradito la sua fidanzata? Deve cominciare a tradirla, se no non è un uomo normale e prima o poi l’ammazza». Come dimenticare poi la rissa sfiorata lo scorso agosto, quando Bandecchi fu portato via di peso dal consiglio comunale dopo aver minacciato di prendere a pugni un consigliere d’opposizione (episodio per cui è finito indagato). Non che da presidente della Ternana l’ex patron della squadra rosso-verde fosse immune da gesti sopra le righe. Come quando, durante il match con il Cittadella, sputò verso gli ultrà che lo contestavano: «Non mi pento, avrei dato loro due schiaffi», disse poi. Ma c’è anche chi ne ricorda l’impegno nel sociale. I pasti donati a Sant’Egidio e i profughi ucraini accolti negli alloggi dell’UniCusano.

Le accuse

E poi c’è il capitolo delle inchieste giudiziarie. A cominciare dal sequestro di 20 milioni di euro disposto dalla procura di Roma lo scorso ottobre, nei confronti di società che fanno capo all’ormai ex sindaco (che, accusato di evasione fiscale, si difende: «Una marea di bischerate»). Accuse che non ne frenano l’impegno politico. Anzi. «Resto segretario di Alternativa popolare. E correrò alle Europee», ha chiarito Bandecchi, per anni fedele al Movimento sociale, poi vicino a Forza Italia, poi aspirante candidato in parlamento con Azione (rifiutato da Calenda: «Per lui sono un fascista»). Ora si attendono le prossime mosse. Del resto anche Napoleone, dopo Waterloo, non si diede per vinto.