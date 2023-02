Avvocati, scontro nel nuovo Consiglio Stefania Cherubini eletta presidente dell'Ordine ma solo per l'anzianità di servizio

TERNI. A votare a favore di Lancia Elisa Esposito, Alessia Solini, Paolo Cipiccia ed Andrea Camilli, mentre a sostenere la candidatura della Cherubini la stessa Federica Bigi, Valentina Fratini, Elisabetta Brunetti e ed Elisabetta Gaviglio. Con il risultato che è risultata vincitrice Stefania Cherubini, come detto perché il regolamento prevede che prevalga in caso di parità la consigliera più anziana (nel servizio). Mentre segretario è stato eletto l’avvocato Federica Bigi e tesoriere è l’avvocato Elisabetta Brunetti, entrambe della stessa corrente di Stefania Cherubini.Uno scontro nato perché sarebbe saltato l'accordo pre elettorale grazie al quale non sarebbero state presentare liste ma ci sarebbe dovuta essere un’alternanza alla presidenza tra Fabio Lancia e Federica Bigi. Con chi avesse preso più voti avrebbe avuto via libera per la presidenza stessa. Fatto sta che ora Fabio Lancia e altri cinque colleghi minacciano le dimissioni in blocco per rifare le elezioni dell’ordine che hanno visto al voto ben 676 avvocati nelle sedi di Orvieto e Terni.